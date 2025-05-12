ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، اليوم، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين الاتفاق على تعليق معظم الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما لمدة 90 يوماً منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصعيد حربه التجارية.وذكر بيان مشترك أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً. وأعلنت الصين أن رسومها الجمركية على السلع الأمريكية ستنخفض من 125% إلى 10%.ومن المقرر أن يتيح الاتفاق الوقت لعقد مزيد من المحادثات في أعقاب مفاوضات جرت نهاية الأسبوع في جنيف بسويسرا، التي قال الجانب الأمريكي إنها حققت «تقدماً كبيراً».وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.6%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%.وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1% ليصل إلى 23723.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 7805.62 نقطة.وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1% ليصل إلى 8560.42 نقطة. وصعد مؤشر سينسكس الهندي بنحو 3.2% بعدما اتفقت الهند وباكستان على هدنة بعد محادثات لنزع فتيل أخطر مواجهة عسكرية بينهما منذ عقود.وصعد مؤشر «كيه إس إي 100» القياسي الباكستاني بأكثر من 9% وتم تعليق التداول لمدة ساعة بعد ارتفاعه بسبب وقف إطلاق النار وقرار صندوق النقد الدولي الجمعة الماضي بصرف نحو مليار دولار من حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد المتعثر.وزاد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3% ليصل إلى 23155.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8% ليصل إلى 3369.24 نقطة.وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 37644.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3% ليصل إلى 23558.11 نقطة.وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 8233.50 نقطة. وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1%. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% ليصل إلى 2607.33 نقطة.وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.66 دولار ليصل إلى 62.68 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 1.63 دولار ليصل إلى 65.55 دولار للبرميل.وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 148.18 ين ياباني من 146.17 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1107 دولار من 1.1209 دولار.