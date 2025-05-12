أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، بعد محادثات ثنائية وُصفت بالبناءة استمرت يومين في جنيف.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان صادر عن البيت الأبيض: «أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المحادثات التجارية مع الصين، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق لاحقًا اليوم».

ويأتي هذا الاتفاق في ظل إعلان حالة طوارئ وطنية من قبل الرئيس دونالد ترمب، بسبب العجز التجاري الذي تجاوز 1.2 تريليون دولار، وما تبعه من فرض تعريفات جمركية شديدة.

وتُعد هذه أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين الجانبين منذ فرض رسوم متبادلة وصلت إلى أكثر من 100%، ما تسبب في تراجع التبادل التجاري واضطراب الأسواق العالمية.