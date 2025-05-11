أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التفاصيل ستعلن غداً (الإثنين).وأشار جرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الشهر الماضي حالة طوارئ وطنية؛ بسبب العجز التجاري الهائل مع الصين الذي يبلغ 2.1 تريليون دولار.وقال جرير، بعد الاجتماع الذي استمر يومين: «نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدماً نحو إنهاء حالة الطوارئ الوطنية تلك».ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، الذي كان أيضاً في جنيف، إنه تم إحراز تقدم كبير.يذكر أن الوفد الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفنج، لم يُدْلِ بأي تعليق بعد اختتام المحادثات في جنيف.ويوم الجمعة الماضي، أشار ترمب قبل بدء المحادثات إلى أن الولايات المتحدة قد تخفّض الرسوم المفروضة على الصين، إذ ذكر في منشور عبر موقع «تروث سوشال» «أن رسوماً بنسبة 80 % تبدو مناسبة؛ الأمر يرجع إلى سكوت (وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت)».