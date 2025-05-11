أعلن البيت الأبيض، اليوم، أنه يتم العمل على 24 صفقة تجارية خارجية. وأوضح أن الصينيين متحمسون للغاية للدخول في مفاوضات التجارة.من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمحادثات مع الصين في سويسرا. وذكر أن الجانبين تفاوضا على إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية بطريقة ودية، ولكن بناءة.وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: «كان اجتماعاً جيداً للغاية مع الصين في سويسرا، ناقشنا الكثير من الأمور واتفقنا على الكثير».وقال: «نريد أن نرى انفتاحاً صينياً على الشركات الأمريكية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. تم إحراز تقدم كبير».وفي وقت سابق، اختتم مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين اليوم الأول من محادثات في جنيف تهدف لنزع فتيل حرب تجارية تهدد بضرب الاقتصاد العالمي. وقال مصدر مطلع إن الطرفين يعتزمان استئناف المفاوضات اليوم.وكان الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أشار إلى الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الدول بغض النظر عن مسار المفاوضات التجارية، وذلك حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أخيراً.وقالت ليفيت للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كانت الرسوم الجمركية الموحدة التي تفرضها الولايات المتحدة بنسبة 10% على الواردات ستظل سارية بعد الانتهاء من محادثات التجارة مع الدول الأخرى: «الرئيس ملتزم بفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% ليس فقط على بريطانيا، ولكن أيضاً على محادثات التجارة مع جميع البلدان الأخرى».وعندما طُلب منها توضيح ما إذا كان هذا يعني أن التعريفة الجمركية ستظل سارية حتى بعد إبرام الصفقات التجارية المحتملة، قالت: «الرئيس عازم على إبقاء تعريفة أساسية عند 10%. لقد تحدثت معه للتو حول هذا الموضوع».