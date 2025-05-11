تجاوز سعر بيتكوين 104.9 ألف دولار، أخيراً، مرتفعاً بنسبة 2%، استجابةً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين. وامتدّ هذا الارتفاع ليشمل العملات البديلة الرئيسية، إذ ارتفع سعر إيثريوم بأكثر من 10% ليصل إلى 2600 دولار، وارتفع سعر دوجكوين بنسبة 21% ليصل إلى نحو 0.25 دولار أمريكي، مما يعزز الارتباط القوي لسوق العملات المشفرة بالتطورات الاقتصادية العالمية.وتجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات بالغة الأهمية في فيلا سالادين بجنيف، حيث انخرط وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في مناقشات تجارية استمرت 10 ساعات. وستستمر المحادثات حتى يوم الأحد، مما يشير إلى احتمال تخفيف حدة التوترات المتصاعدة بشأن الرسوم الجمركية.وعقب المناقشات، نشر ترمب على موقع «تروث سوشيال» تغريدةً أشار فيها إلى مناقشة العديد من الأمور والاتفاق على الكثير منها «كان اجتماعاً جيداً للغاية اليوم مع الصين في سويسرا. نوقشت العديد من الأمور، وتم الاتفاق على الكثير منها. تفاوضنا على إعادة ضبط شاملة للعلاقات بطريقة ودية وبناءة. نريد أن نرى، لمصلحة كل من الصين والولايات المتحدة، انفتاحاً صينياً على الأعمال الأمريكية. لقد تم إحراز تقدم كبير».وشكّل هذا البيان الإشارة الأكثر تفاؤلاً حتى الآن في أشهر من تصاعد التوترات التجارية، مما دفع الأسواق المالية إلى استجابة سريعة، لا سيما في قطاع العملات المشفرة، الذي يزدهر في بيئات اقتصادية كلية غير مستقرة.وإلى جانب مناقشات التجارة، يواصل المستثمرون المؤسسيون لعب دور مهم في ارتفاع بيتكوين. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شهدت صناديق بيتكوين المتداولة (ETFs) أداءً إيجابياً، مسجلةً تدفقاتٍ داخليةً بقيمة 142 مليون دولار.