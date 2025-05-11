أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمحادثات مع الصين في سويسرا. وذكر أن الجانبين تفاوضا على إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية بطريقة ودية، ولكن بناءة.وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: «كان اجتماعاً جيداً للغاية مع الصين في سويسرا، ناقشنا الكثير من الأمور واتفقنا على الكثير».وقال: «نريد أن نرى انفتاحاً صينياً على الشركات الأمريكية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. تم إحراز تقدم كبير!».وفي وقت سابق، اختتم مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين اليوم الأول من محادثات في جنيف تهدف لنزع فتيل حرب تجارية تهدد بضرب الاقتصاد العالمي، وقال مصدر مطلع إن الطرفين يعتزمان استئناف المفاوضات اليوم.والتقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير على مدار 8 ساعات في جنيف في أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ إعلان أكبر اقتصادين في العالم رسوماً جمركية متبادلة بأكثر من 100%.ولم يدل أي من الجانبين بتصريحات بشأن جوهر المناقشات، كما لم يشر أي منهما إلى إحراز تقدم نحو خفض الرسوم الجمركية الباهظة، بعد اختتام الاجتماعات في مقر إقامة سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة.واجتمع المسؤولون الثلاثة في جنيف بعد أسابيع من التوتر المتزايد الذي أثارته الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورد الصين برسوم مضادة في تطورات أدت إلى توقف التجارة الثنائية السنوية التي تبلغ 600 مليار دولار تقريباً.وأدى النزاع التجاري، إلى جانب قرار ترمب الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول الأخرى، إلى اضطراب سلاسل التوريد وزعزعة استقرار الأسواق المالية وتأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.