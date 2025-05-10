تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، فيما استقرت منصات الغاز الطبيعي دون تغيير.وأظهرت بيانات صدرت أخيراً، عن شركة «بيكر هيوز»، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بمقدار خمس منصات إلى 474 منصة هذا الأسبوع، ليواصل التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.وأشارت البيانات إلى استقرار عدد منصات التنقيب عن الغاز دون تغيير عند 101 منصة خلال الأسبوع.وكانت منصات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة للمرة الأولى قد ارتفعت في أربعة أسابيع، خلال الأيام السبعة المنتهية في 17 أبريل.وأظهرت بيانات شركة «بيكرهيوز»، أن عدد منصات التنقيب عن النفط ارتفع بمقدار منصة واحدة عند 481 منصة.كما صعد عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة إلى 98 منصة.وعلى صعيد أسعار النفط، ارتفعت الأسعار في آخر تداول لها 2% وحققت أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف أبريل الماضي، وسط تفاؤل إزاء الاتفاق التجاري بين أمريكا وبريطانيا ومحادثات بين واشنطن وبكين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أي 1.7%، 63.91 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار، أي نحو 1.9% إلى 61.02 دولار عند التسوية. وحقق كلا الخامين مكاسب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع.