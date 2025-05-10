وضعت الولايات المتحدة شروطاً معينة لتنفيذ عرضها بخفض التعريفات الجمركية على واردات الصلب من بريطانيا.ووفقاً للاتفاق الإطاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء كير ستارمر، ستقدم الولايات المتحدة حصة واردات من الصلب البريطاني برسوم مخفضة بمجرد أن تفي بريطانيا بمتطلبات غير محددة بشأن أمن سلسلة التوريد و«طبيعة ملكية مرافق الإنتاج ذات الصلة».ويشير هذا التحذير إلى كيفية سعي ترمب لاستغلال مفاوضاته التجارية مع دول أخرى للحد من النفوذ الاقتصادي للصين.وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الاتفاق ينص على أن تحدد الولايات المتحدة على الفور حصةً لواردات الصلب من بريطانيا، شريطة أن تكون راضيةً عن استيفاء شروطها. ولا يزال حجم الحصة والجدول الزمني لتطبيقها غير معلومين.وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت سيطرتها بحكم الأمر الواقع على شركة بريتش ستيل في الشهر الماضي لمنع إغلاق فرنين فيها، لكن الشركة الخاسرة لا تزال مملوكة لشركة جينجي الصينية.يذكر أن إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% على الصلب أحد الأهداف الرئيسية لستارمر قبل بدء المفاوضات مع إدارة ترمب، حيث تعاني صناعة الصلب البريطانية بالفعل قبل فرض الرسوم؛ بسبب ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الخطيرة من جانب الواردات الصينية الأرخص.ووفقاً لاتحاد صناعة الصلب البريطاني تُصدر بريطانيا حوالى 200 ألف طن من الصلب سنوياً إلى الولايات المتحدة، بقيمة تزيد عن 400 مليون جنيه إسترليني (532 مليون دولار). وقد وصف الاتحاد هذه الرسوم بأنها ضربة مدمرة للقطاع.