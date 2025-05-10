حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، من وجود احتمال معقول ببلوغ الولايات المتحدة سقف الدين في شهر أغسطس القادم، خلال عطلة الكونغرس، داعياً النواب إلى التحرك.وقال بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون: «أحض الكونغرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو القادم، قبل عطلته المقررة، لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها».وأضافت الرسالة: «الحوادث السابقة أظهرت أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة يمكن أن يكون له عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والحكومة الفيدرالية».وتابع بيسنت: «إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي ويقلل من أمن أمريكا ومكانتها القيادية العالمية».وتجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض الذي وافق عليه الكونغرس وبلغ نحو 36 تريليون دولار في يناير من هذا العام، ما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ «تدابير استثنائية» لتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها.ويجري الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، نقاشات لرفع سقف الدين كجزء من تدابير أوسع تشمل الضرائب والإنفاق، بالاستناد إلى أولويات سياسة الرئيس دونالد ترمب.لكن هذه النقاشات فشلت حتى الآن في التحول إلى تشريعات يمكن إقرارها في مجلسي النواب والشيوخ، مما حفز بيسنت على توجيه رسالته.