أعلنت الصين، اليوم، أن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل؛ ما يعكس تحديات مستمرة يواجهها المسؤولون في محاولاتهم لإنعاش الاقتصاد المتباطئ بسبب ضعف الإنفاق وحرب تجارية شرسة مع واشنطن.وجاءت الأرقام الأخيرة قبيل اجتماع لكبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة في سويسرا السبت، قد يوفر مخرجاً محتملاً للحرب التجارية عالية المخاطر التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.وألمح ترمب، أخيراً، إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى 80%، علماً بأن بكين طالبت بإلغاء كامل للرسوم التي تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الصيني.وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة السبت، بعد انخفاضه في فبراير ومارس الماضيين.وجاءت الأرقام متماشية مع توقعات «بلومبيرغ» بانخفاض بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وتوافقت مع الانخفاض الطفيف المُسجل في مارس.وقالت الخبيرة في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليجوان السبت، في بيان حول الأرقام إن العوامل الاقتصادية التي تأتي من خارج الصين «لها تأثير هبوطي على الأسعار في بعض القطاعات».وأعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء السبت أيضاً، أن مؤشر أسعار الإنتاج لشهر أبريل، وهو مؤشر آخر للتضخم، انخفض بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يفوق التراجع المُسجل في مارس والبالغ 2.5%.وبقي مؤشر أسعار المنتجين في الصين في المنطقة السالبة لأكثر من عامين، وكان الانخفاض المُسجّل السبت متوافقاً مع التوقعات.