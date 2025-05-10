يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الدول بغض النظر عن مسار المفاوضات التجارية، وذلك حسبما أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أخيراً.وقالت ليفيت للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كانت الرسوم الجمركية الموحدة التي تفرضها الولايات المتحدة بنسبة 10% على الواردات ستظل سارية بعد الانتهاء من محادثات التجارة مع الدول الأخرى: «الرئيس ملتزم بفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% ليس فقط على بريطانيا، ولكن أيضاً على محادثات التجارة مع جميع البلدان الأخرى».وعندما طُلب منها توضيح ما إذا كان هذا يعني أن التعريفة الجمركية ستظل سارية حتى بعد إبرام الصفقات التجارية المحتملة، قالت: «الرئيس عازم على إبقاء تعريفة أساسية عند 10%. لقد تحدثت معه للتو حول هذا الموضوع».وفي 8 مايو الجاري توصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتفاق تجاري جديد. وهو أول اتفاق ضمن سلسلة من الصفقات التجارية التي تتفاوض عليها الإدارة الأمريكية.وأكّد ترمب أنّ المملكة المتحدة ستفتح أبوابها بشكل أكبر أمام منتجات أمريكية بـ«مليارات الدولارات»، خصوصاً «بالنسبة للحوم البقر الأمريكية والإيثانول وتقريباً كل المنتجات التي ينتجها مزارعونا الأعزاء».وكان الرئيس الأمريكي ترمب، قد أشار أخيراً، إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى 80%، وذلك قبيل مفاوضات بين البلدين ستعقد في سويسرا للبحث في علاقتهما التجارية. وقال ترمب عبر منصته تروث سوشيال: «80% على الصين يبدو قراراً صائباً».وأضاف: الأمر يعود إلى سكوت بي، في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت الذي سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ هذا الأسبوع في جنيف، سعياً لتهدئة التوتر في الأسواق العالمية.