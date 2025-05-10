شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الإقبال على المعدن النفيس بصفته ملاذاً آمناً وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.وأغلقت عقود الذهب الآجلة لشهر مايو عند 3,344 دولاراً للأوقية في آخر تداول لها، مرتفعة من 3,243.30 دولار في 2 مايو الجاري، مسجلة أعلى مستوى لها عند 3,448.10 دولار يوم 7 مايو، وأدنى مستوى عند 3,278.90 دولار يوم 9 مايو.وخلال الأسبوع ذاته، بلغ الذهب أعلى مستوياته عند 3448.10 دولار في 7 مايو، فيما هبط إلى أدنى مستوى له عند 3278.90 دولار في جلسة 9 مايو.وبخلاف أسعار الذهب، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 32.75 دولار للأوقية، وصعد البلاتين نحو 2% إلى 995.10 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 977.68 دولار.وارتفع سعر سبائك الذهب المعروفة بأنها أداة للتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 27% منذ بداية العام، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.1% لتغلق عند 3,344 دولارا للأوقية.وقال جيمس ستانلي، خبير أسوق الذهب: «إن تحركات الذهب خلال الأسبوع كانت محايدة نسبياً، بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مجدداً أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار استقرار الاقتصاد الأمريكي نسبياً واستمرار المخاطر التضخمية».