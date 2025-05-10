بدأت في جنيف، اليوم، المباحثات التجارية الأمريكية الصينية، التي ترتكز على مناقشة الرسوم الجمركية بين البلدين، والمستمرة على مدى يومين. ويترأس وفد التفاوض الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، ويقود الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينج.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ومصدران مطلعان أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ أجرى محادثات مع وزير ا بيسنت في جنيف، اليوم، في خطوة أولى نحو نزع فتيل حرب تجارية أحدثت اضطرابات في الاقتصاد العالمي.ويجتمع كل من بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، مع خه في جنيف بعد أسابيع شهدت توتراً متصاعداً أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم الجمركية على الواردات بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تجاوزت 100%.ويهدف طرفا التفاوض في جنيف إلى خفض الرسوم الجمركية التي فرضها أخيراً كل جانب على الآخر، إذ تُولي الولايات المتّحدة أهمية كبيرة لضمان رفع الصين للقيود التي فرضتها على تصدير المعادن النادرة، حيث أعلنت أن هدفها من هذه المحادثات هو تعزيز أجندة الرئيس الأمريكي الاقتصادية نحو علاقات تجارية عادلة ومتبادلة، بينما أعلنت الصين أنها ترفض الرسوم الجمركيّة أحادية الجانب.وكانت واشنطن وبكين قد أعلنتا أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقيان في سويسرا هذا الأسبوع؛ لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية باهظة على الصين التي ردّت عليها بمثلها.وقال وزير الخزانة الأمريكي في بيان إنّه سيغادر إلى سويسرا لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل.من جهتها، أضافت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور سويسرا من 9 إلى 12 مايو الجاري بدعوة من الحكومة السويسرية».وأشارت الوزارة إلى أنّ هي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.وأعلنت بكين، أنّها لن تضحّي بموقفها المبدئي وستدافع عن العدالة في المحادثات التجارية التي ستجريها مع واشنطن هذا الأسبوع، مؤكّدة أنّها وافقت على هذه الخطوة بعد مناشدات من الصناعة والمستهلكين الأمريكيين.وأفاد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّه «إذا كانت الولايات المتّحدة تريد حلّ القضية من خلال المفاوضات، فيجب عليها مواجهة التأثير السلبي الخطر للرسوم الجمركية أحادية الجانب عليها وعلى العالم».