تكبد الذهب مزيدًا من الخسائر عند التسوية أمس الخميس، وهبط بأكثر من واحد بالمئة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما أحيا الآمال في إبرام مثل هذه الاتفاقات مع دول أخرى.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية (1.7) % إلى (3307.84) دولارات للأوقية (الأونصة)، كما هوت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (2.5) % إلى (3306) دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية إلى (32.48) دولارًا للأوقية، وأضاف البلاتين (0.8) % ليصل إلى (981.60) دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم (0.3) % إلى (974.81) دولارًا.