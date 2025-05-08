يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم (الخميس) في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، لإعلان اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة.ونشر ترمب على موقع «تروث سوشيال» الخميس تغريدةً قال فيها: «سيكون يوماً مهماً ومثيراً للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وسيُعقد مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي».وأضاف في منشور منفصل: «الاتفاقية مع المملكة المتحدة كاملة وشاملة، وستعزز العلاقة بيننا لسنوات عديدة قادمة. ونظراً إلى تاريخنا المشترك، فإنّه لمن دواعي فخرنا أن تكون المملكة المتحدة هي أول من نعلن عنه في هذا السياق».يأتي هذا بعدما ألمح في وقت سابق إلى أن هناك مؤتمراً صحفياً في المكتب البيضاوي، بشأن صفقة تجارية كبرى مع ممثلين عن دولة وصفها بـ«كبيرة ومحترمة»، وقال إن الاتفاقية هي الأولى من بين صفقات عدة في مراحل جدية من التفاوض.