خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو العالمي بشكل حاد، نتيجة زيادات الرسوم الجمركية على الدول، والتعريفات القطاعية المرتفعة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم.وذكر تقرير «موديز» عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، أن التعريفات الجمركية ستؤثر سلباً على قرارات التجارة والاستثمار العالمية، مع عواقب سلبية كبيرة على نمو معظم اقتصادات مجموعة العشرين.وخفضت الوكالة توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.9% في 2025 و2.3% في 2026، مقارنةً بتوقعات فبراير، التي توقعت تباطؤاً أكثر اعتدالاً إلى 2.5% هذا العام والعام القادم.وتتوقع «موديز» أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى انخفاض النمو الأمريكي بنسبة 1% على الأقل، كما سترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلكين والشركات الأمريكية.وستنعكس الزيادات في الرسوم على التضخم بشكل مؤقت، بحسب «موديز» إلى ما يزيد على 3% هذا العام، ما سيؤدي، في ظل حالة عدم اليقين السياسي، إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وإرخاء سوق العمل، والحد من نمو الأجور.و تتوقع «موديز» أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 1.5% في 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 3%. وهذا أعلى من الهدف الذي وضعه «الفيدرالي» الأمريكي عند 2%.كما خفضت «موديز» تقديراتها بشكل كبير للنمو في عدد من اقتصادات مجموعة العشرين من بينها؛ كندا والمكسيك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا واليابان والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.