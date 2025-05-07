تميل توقعات الاقتصاديين والأسواق إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم، لكن في الوقت نفسه قد يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي تكون فيه النتيجة واضحة تماماً، إذ تُلقي الرسوم الجمركية بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.وقالت كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في ويلز فارغو سارة هاوس: «لا تزال البيانات الملموسة صامدة، وأعتقد أننا سنسمع أيضاً أن حالة عدم اليقين مرتفعة في هذه البيئة، وأنهم مستعدون للتصرف - أو عدم التصرف - حسب الحاجة لمحاولة الوفاء بالتزاماتهم»، وفقاً لما نقلته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».وتشير التوقعات في أسواق العقود الآجلة حالياً إلى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 29 و30 يوليو، وخفضين أو ثلاثة آخرين بحلول نهاية العام. بينما تتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» خفضين فقط، بدءاً من سبتمبر القادم.وتدعم البيانات التي يفضلها الفيدرالي قرار تثيبت أسعار الفائدة، فعلى الرغم من الانخفاض السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأخير، إلا أن إنفاق المستهلكين لا يزال ينمو بوتيرة جيدة بلغت 1.8%. كما أظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، يوم الجمعة، أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 177 ألف وظيفة في أبريل الماضي، أي ما يزيد بنحو 40 ألف وظيفة عن المتوقع، بينما ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2%.