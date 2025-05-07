أعلنت واشنطن وبكين أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ سيلتقيان في سويسرا هذا الأسبوع؛ لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية باهظة على الصين التي ردّت عليها بمثلها.وقال وزير الخزانة الأمريكي في بيان إنّه سيغادر إلى سويسرا لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل.من جهتها، أضافت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور سويسرا من 9 إلى 12 مايو الجاري بدعوة من الحكومة السويسرية».وأشارت الوزارة إلى أنّ هي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.وأعلنت بكين، اليوم، أنّها لن تضحّي بموقفها المبدئي وستدافع عن العدالة في المحادثات التجارية التي ستجريها مع واشنطن هذا الأسبوع، مؤكّدة أنّها وافقت على هذه الخطوة بعد مناشدات من الصناعة والمستهلكين الأمريكيين.وأفاد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّه «إذا كانت الولايات المتّحدة تريد حلّ القضية من خلال المفاوضات، فيجب عليها مواجهة التأثير السلبي الخطر للرسوم الجمركية الأحادية الجانب عليها وعلى العالم».وكانت الصين أعلنت الجمعة الماضية أنّها بصدد دراسة مقترح من الولايات المتّحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرضها على سلعهما.وفرضت واشنطن منذ أبريل الماضي رسوماً جمركية بنسبة 145% على العديد من وارداتها من الصين التي ردّت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة.وأمس، ذكر بيسنت أمام لجنة برلمانية أنّ الولايات المتحدة والصين لم تنخرطا بعد في مفاوضات تجارية، نافياً بذلك ما كان أعلنه ترمب الذي أكّد مراراً وجود اتصالات بين البلدين.