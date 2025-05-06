ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات (الثلاثاء)، مع تفاقم المخاطر التجارية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية، وترقب الأسواق نتائج اجتماع «الفيدرالي» هذا الأسبوع.وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 3% إلى 3422.80 دولار للأوقية عند التسوية.وأعلن الرئيس الأمريكي أمس عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية خلال أسبوعين، بعدما استهدف في عطلة نهاية الأسبوع الماضي الأفلام الأجنبية بتعريفة بنسبة 100%.وأفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم جمركية على واردات بنحو 100 مليار يورو (113.26 مليار دولار) من وارداته من أمريكا، حال فشل المفاوضات التجارية الجارية بين الطرفين.وتسببت هذه التطورات في تصاعد المخاطر التجارية مجدداً، ما دفع المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة للتحوط.وأوضح أدريان آش المتخصص في قطاع الذهب في مذكرة، أن موجة جديدة من الاستثمارات الصينية تدفقت للذهب؛ ما ساهم في ارتفاع أسعاره، إضافة إلى استمرار محاولات البنوك المركزية لتقليص تعرضها للأصول الأمريكية، خصوصاً الدولار.وبجانب متابعة التطورات التجارية، تتجه أنظار المستثمرين صوب نتائج اجتماع «الفيدرالي»، الذي بدأ اليوم وينتهي غداً، وسط توقعات تثبيت المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 4.25% و4.5% للمرة الثالثة على التوالي.وسيركز المستثمرون بدرجة أكبر على حيثيات بيان السياسة النقدية، وتصريحات رئيس الاحتياطي جيروم باول، في المؤتمر الصحفي المقرر عقده عقب نهاية الاجتماع، للحصول على معلومات أكثر حول نظرة أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجاه الوضع الاقتصادي، والآثار المحتملة للرسوم الجمركية على التضخم.