ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% اليوم، مدعومة بمؤشرات على زيادة الطلب في أوروبا والصين وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، واتجاه للشراء في اليوم التالي لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات بعد قرار «أوبك+» زيادة الإنتاج.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار للبرميل، أو 3.9%، إلى 62.60 دولار للبرميل، وأيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار، أو 4.2%، إلى 59.55 دولار للبرميل.وقال المحلل في أسواق النفط تاماس فارجا: «بعد تقييم أحدث خطوة من «أوبك+» لتسريع إلغاء تخفيضات الإمدادات، يركز المشاركون في السوق على تطورات التجارة، وإمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية».وأشار فارجا أيضا إلى ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط حيث ضربت إسرائيل أهدافاً للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن رداً على هجوم على مطار بن غوريون.وحظيت الأسعار بدعم من زيادة إنفاق المستهلكين في الصين خلال احتفالات عيد العمال وعودة السوق للعمل بعد عطلة استمرت خمسة أيام.وأضافت كبيرة محللي السوق بريانكا ساتشديفا: «عاودت الصين الفتح اليوم، ولأنها أكبر مستورد فمن المرجح أن يكون المشترون سارعوا للحصول على النفط عند المستويات المنخفضة الحالية للأسعار».وفي الولايات المتحدة انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية. ويؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى انخفاض تكلفة النفط المسعر بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وفي أوروبا من المتوقع أن تسجل الشركات نمواً يصل إلى 0.4% في نتائج أعمال الربع الأول، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، وهو تحسن مقارنة بانخفاض قدره 1.7% توقعه المحللون قبل أسبوع.