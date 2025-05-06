أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم، أن البيانات الاقتصادية لا تتضمن ما يشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ركود حالياً، رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي.وأبلغ بيسنت مجلس النواب بأن البيانات الاقتصادية قابلة للمراجعة، وتوقع تعديل بيانات الربع الأول بالرفع، بعد اطلاعه على تحليل مفصل. ولم يقدم الوزير أي تفاصيل إضافية.وذكرت وزارة التجارة الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.وكانت بيانات رسمية أظهرت الأسبوع الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- للولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بنموه 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي.في حين أشارت توقعات محللي «داو جونز» إلى نمو الاقتصاد الأمريكي على أساس سنوي بنسبة 0.4% في الربع الأول.وعزا مكتب التحليلات الاقتصادية هذا الانكماش إلى زيادة الواردات وانخفاض الإنفاق الحكومي وتباطؤ إنفاق المستهلكين، في مقابل ارتفاع الاستثمار المحلي الخاص والصادرات. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.6% في الربع الأول، مقارنة بـ 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي، في حين زاد المؤشر الأساسي -الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة- بنسبة 3.5%، من 2.6% في الربع السابق.