زاد العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق في مارس الماضي، إذ زادت الشركات وارداتها من السلع قبيل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام لأول مرة منذ ثلاث سنوات.وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري قفز 14% ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 140.5 مليار دولار، وذلك مقارنة مع قراءة معدلة لفبراير الماضي عند 123.2 مليار.ودفعت الرسوم الجمركية الكاسحة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت رفعاً حاداً للغاية للرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 %، الشركات إلى تكثيف استيراد البضائع لتجنب ارتفاع التكاليف.وفي حين علق ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين 90 يوماً، دخلت الرسوم على السلع الصينية حيز التنفيذ في أوائل أبريل الماضي، مما أشعل فتيل حرب تجارية مع بكين.وارتفعت الواردات 4.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 419 مليار دولار في مارس الماضي. وارتفعت واردات السلع 5.4% لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 346.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 0.2% إلى 278.5 مليار دولار، وهو أيضا مستوى غير مسبوق. وارتفعت صادرات السلع 0.7% إلى 183.2 مليار دولار.وكانت الحكومة أفادت الأسبوع الماضي بأن العجز التجاري قلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 4.83 نقطة مئوية في ربع السنة الماضي، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة سنوية 0.3%، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من 2022.