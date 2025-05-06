أشار محللو غولدمان ساكس إلى أن التراجع الأخير في أسهم الذكاء الاصطناعي يشكّل فرصة استثمارية، مدفوعاً بنتائج أرباح قوية من شركات كبرى مثل «مايكروسوفت»، «ألفابت»، وميتا.وأكد «غولدمان ساكس» أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية بدأت تنحسر، مع ترجيحات باستمرار الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في ظل غياب مؤشرات على ارتفاع قريب في الأسعار أو البطالة.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في جلسة الاثنين ليقطع أطول سلسلة مكاسب له في 20 عاماً مع تقييم المستثمرين أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، وذلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لبحث السياسة النقدية.وأعلن ترمب، يوم الأحد، فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن سبل تطبيق هذه الرسوم.وشهدت أسواق الأسهم تقلبات منذ أن أعلن ترمب رسوماً في الثاني من أبريل الماضي، إذ انخفض ستاندرد آند بورز 500 في البداية بنحو 15% قبل أن يستقر ويرتفع خلال الجلسات التسع الماضية على التوالي، وهي أطول سلسلة له منذ 2004.