استقبلت المقاصد السياحية في الأرياف بأنحاء الصين 707 ملايين زيارة في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 8.9% على أساس سنوي، كما بلغ إجمالي إيرادات السياحة الريفية 57.21 مليار دولار «412 مليار يوان» بزيادة 5.6%.

وأظهرت بيانات صادرة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، ارتفاع الإنفاق على السياحة المحلية للسكان الصينيين بنسبة 18.6% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ إجمالي الإنفاق على السياحة المحلية 1.8 تريليون يوان «250 مليار دولار» في الربع الأول، حيث بلغ عدد الرحلات المحلية خلال الفترة نفسها 1.79 مليار رحلة، بزيادة 26.4% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، وفق وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.وشهدت المناطق الريفية في الصين خلال الفترة الأخيرة حالة من الازدهار السياحي، حيث باتت الأرياف والبلدات الصغيرة وغيرها مقصدًا مفضلًا للزوار من سكان المدن.وأظهر أداء السوق خلال عطلة عيد العمال الأخيرة هذا التوجه بوضوح، إذ سجلت السياحة الريفية نموًا ملحوظًا في جميع أنحاء الصين.وقال محلل تجاري في معهد أبحاث تابع لمنصة «سيتريب» فانغ تسه تشيان: «إن سوق السياحة خلال عطلة عيد العمال شهد نموا واسع النطاق، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك والطلب المتوازن».