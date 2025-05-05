حققت وحدات التداول في أكبر بنوك الاستثمار الأوروبية أعلى إيرادات ربع سنوية منذ عقد على الأقل، وسط موجة من النشاط نتجت عن تقلبات الأسواق المالية بسبب السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وأعلنت بنوك «يو بي إس» و«بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«باركليز» و«دويتشه بنك»، تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 13 مليار يورو من تداول الأسهم والدخل الثابت بين يناير ومارس، وفقاً لحسابات «فايننشال تايمز».وهذا هو أقوى أداء ربع سنوي مجمع لهذه البنوك الخمسة منذ 2015 على الأقل، ويأتي تزامناً مع أداء قوي أيضاً لنظيراتها الأمريكية، وكانت البنوك الأوروبية قد توقعت في وقت سابق زيادة كبيرة في الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بفضل الهوامش القوية من الإقراض وإيرادات الاستثمار المصرفي الوافرة.وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز»: «بعض البنوك الأوروبية التي أصبحت أكثر ثقة بوضعها المالي، مدعومة بإعادة تسعير السوق الإيجابية، تعمل على رفع طموحاتها». وأوضحت الوكالة أن هذه الطموحات قد تشمل تنويع خطوط منتجاتها أو بناء الحجم، في حين عادت فرص النمو غير العضوي والشراكات إلى الأجندة.