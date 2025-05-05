خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط، عقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها في تحالف «أوبك+» تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، وفقًا لمذكرة أصدرها البنك.ويتوقع البنك الآن أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 60 دولارًا للبرميل خلال بقية عام 2025، و56 دولارًا للبرميل في عام 2026، بانخفاض قدره دولاران عن توقعاته السابقة.كما خفض توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 3 دولارات للبرميل، ليتوقع أن يبلغ متوسط السعر 56 دولارًا للبرميل في ما تبقى من عام 2025، و52 دولارًا في 2026.وكان تحالف «أوبك+» قرر يوم السبت زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في يونيو، رغم انخفاض الأسعار وتراجع التوقعات بشأن الطلب.ويرى بنك غولدمان ساكس أن هذا القرار يمثل إستراتيجية توازن طويلة الأجل تهدف إلى الحفاظ على التماسك الداخلي لتحالف أوبك+.ويتوقع البنك الآن أن يرتفع الإنتاج في يوليو بمقدار 410 آلاف برميل يوميًا، بدلًا من تقدير سابق بلغ 140 ألف برميل يوميًا، مستندًا في ذلك إلى قرار التحالف الأخير وبيانات النشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع، والتي تشير إلى أن تباطؤ الطلب المنتظر قد لا يكون واضحًا بما يكفي لدفع «أوبك+» إلى كبح وتيرة الزيادة في الإنتاج، وذلك عندما تحدد مستويات إنتاج يوليو في اجتماعها القادم في الأول من يونيو.ورغم الأساسيات الضيقة في السوق الفورية، تعتقد «غولدمان ساكس» أن وفرة الطاقة الإنتاجية الفائضة وارتفاع احتمالات الركود الاقتصادي تجعل المخاطر المحيطة بأسعار النفط تميل إلى الانخفاض.