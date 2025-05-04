اكتشف خبراء أكبر خزان للهيدروجين على الأرض يمتد أسفل عدد من الولايات الأمريكية، ويقدر حجمه بنحو ستة تريليونات طن.ويتكون هيدروجين الأرض من خلال تفاعلات طبيعية، مثل «السربنتينية» أو (serpentinization). خلال السربنتينية، يتفاعل الحديد والمغنيسيوم في الصخور مع الماء عند درجات حرارة وضغوط عالية جداً. في ظل الظروف المثالية، تنتقل الإلكترونات من الحديد إلى الماء لإنتاج الهيدروجين الجزيئي، وأكاسيد الحديد الثلاثي، ومركبات السيليكا، بحسب ما ذكره موقع «Ecoportal»، واطلعت عليه «العربية Business».ويؤدي التحلل الإشعاعي لليورانيوم أو الثوريوم أو عناصر أخرى إلى تفتيت الماء وتكوين الهيدروجين، على الرغم من أن العملية أبطأ بكثير من السربنتينية. يتراكم الهيدروجين الناتج في الصخور المسامية، مثل الحجر الرملي، الموجودة تحت طبقات صخرية مقاومة للماء مثل الصخر الزيتي أو الملح.وحدد باحثو هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، بقيادة سارة إي. جيلمان وجيفري إس. إليس، أن نحو 5.6 تريليون طن متري من الهيدروجين محصورة في التكوينات الجيولوجية حول العالم، وأن ما بين 15 مليوناً و31 مليون طن متري أخرى تطفو على السطح كل عام.ووفقاً للباحثين، فإن استخراج نسبة صغيرة من هذا الهيدروجين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تغير المناخ.وبحسب الخبراء، يقع أكبر خزان للهيدروجين على الأرض تحت هذه الولايات الأمريكية. ووفقاً لبيانات فريق البحث في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تمتد الولايات ذات الإمكانات العالية للهيدروجين من جبال الأبلاش إلى جبال روكي، إلى جانب شريط على طول الساحل الغربي. تشمل الولايات التي يُحتمل أن تحتوي على موارد هيدروجين قابلة للاستغلال، على سبيل المثال لا الحصر: ميشيغان، إنديانا، أوهايو، بنسلفانيا، إلينوي، آيوا، ميسوري، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، نبراسكا، كانساس، أوكلاهوما، مونتانا، وايومنغ، كولورادو، نيو مكسيكو، فيرجينيا الغربية، كنتاكي، تينيسي وأركنساس.وتتمتع تكساس أيضاً بإمكانات هيدروجينية عالية، وقد أعلنت نفسها بالفعل رائدة في مجال طاقة الهيدروجين.