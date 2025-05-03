تدخلت هونغ كونغ للدفاع عن نظام ربط عملتها بالدولارالأمريكي، من خلال شراء كمية قياسية من العملة الخضراء، بعد أن وصل سعر صرف عملة المدينة إلى الحد العلوي لنطاق تداولها.وأنفقت هيئة النقد في هونغ كونغ نحو 46.539 مليار دولار هونغ كونغ (6 مليارات دولار) على شراء العملة الأمريكية، وهي أكبر عملية شراء يومية تجريها منذ بدء تسجيل البيانات في 2004، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ».وأكد مسؤول في مكتب تمثيل الهيئة في نيويورك، عبر الهاتف، تنفيذ هذه المعاملة، لافتاً إلى أنها تمثل أول تدخل من نوعه منذ 2020.وجاء التحرك الأخير من هيئة النقد على خلفية تراجع قيمة الدولار الأمريكي، ما دفع دولار هونغ كونغ إلى الاقتراب من الحد العلوي لنطاق تداوله المحدد بين 7.75 و7.85 مقابل الدولار. وكانت السلطات قد تدخلت في السوق أخيراً لبيع الدولار الأمريكي، بما في ذلك في 2022 و2023، عندما اقتربت العملة المحلية من كسر الحد الأدنى لنطاق التداول.ويأتي هذا التدخل لاحتواء صعود العملة المحلية في وقتٍ تواجه بنوك مركزية أخرى في المنطقة اضطرابات متزايدة في أسواق الصرف. ففي يوم الجمعة، تدخل البنك المركزي التايواني في سوق الصرف بعد ارتفاع الدولار التايواني بنسبة 3% أمام نظيره الأمريكي، في أكبر قفزة يومية منذ 1988.وارتفعت عملات المنطقة وسط آمال بإمكانية إجراء محادثات تجارية مع واشنطن، في أول مؤشر منذ أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومه الجمركية الشهر الماضي على احتمال بدء مفاوضات بين الجانبين.وسجل «مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري»، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، أسوأ أداء شهري له منذ 2022 خلال أبريل، متراجعاً 6.5% منذ بداية العام حتى الآن.