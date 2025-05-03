أعلنت حكومة تايوان اليوم، أنها اختتمت جولتها الأولى من المحادثات المهمة بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ووصفت الأجواء بأنها صريحة وودية، وذلك بحسب بيان للحكومة.وأضاف البيان: «كانت أجواء المحادثات صريحة وودية، وعبر الجانبان عن توقعاتهما المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة وأملهما في إقامة علاقة مفيدة للطرفين. ولم يوضح البيان مع من أجريت المحادثات.وذكر أن الجانبين اتفقا أيضا على مواصلة المشاورات حول مختلف القضايا في المستقبل القريب؛ بهدف السعي بقوة إلى التوافق واستكشاف خطوات أخرى.وقال مكتب المفاوضات التجارية التايواني في بيان:» إن المحادثات في واشنطن اختتمت يوم الخميس وركزت على الرسوم الجمركية والعوائق التجارية غير الجمركية وقضايا أخرى مختلفة بين الولايات المتحدة وتايوان، لكنه لم يوضحها".وكان من المقرر أن تفرض واشنطن رسوماً جمركية تبلغ 32% على تايوان، القوة الصناعية الكبرى في مجال أشباه الموصلات والتي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، لكن الرئيس دونالد ترمب قرر الشهر الماضي تعليق جميع الرسوم الجمركية المضادة لمدة 90 يوماً.يذكر أن الولايات المتحدة قررت في وقت سابق، عفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترمب أخيرا، بحسب مذكرة لدوائر الجمارك. وتنطبق هذه الإعفاءات خصوصا على المنتجات الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين بعدما فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على العملاق الآسيوي. وتريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يوما، لكن التحديات أمام إنهاء الحرب التجارية سريعا جلية بالفعل.