ارتفعت أسعار الذهب في آخر جلسة تداول لها، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي بعد انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وصدور بيانات أمريكية أظهرت متانة سوق العمل. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.04% إلى 3,240.49 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3,243.3 دولار للأوقية. وانخفضت الأسعار 1.7% خلال الأسبوع بعد أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 3,500.05 دولار في 22 أبريل 2025. وسجل الذهب الخميس الماضي أدنى مستوى منذ 14 أبريل الماضي.وقالت وزارة التجارة الصينية: «إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها مرات عدة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وإن بكين ترحب بإجراء محادثات».وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أمس، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 177 ألف وظيفة الشهر الماضي.ومع ذلك من السابق لأوانه أن تعكس بيانات سوق العمل تداعيات السياسة التجارية للرئيس دونالد ترمب.وبعد صدور تقرير الوظائف خفض المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو القادم.وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات. ويميل ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل الذهب غير المدر للعائد أقل جاذبية للمستثمرين.وقال محلل السوق لدى سيتي إندكس وفوريكس فؤاد رزاق زادة: «مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، قد تتراجع الأسعار أكثر، وربما تكسر المستوى الذي حامت حوله هذا الأسبوع بالقرب من 3,200 دولار».