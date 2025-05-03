أعلن بنكا «باركليز» و«غولدمان ساكس»، أخيراً، أنهما يتوقعان أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في شهر يوليو القادم، بعد تقرير للوظائف جاء أفضل من المتوقع.وكان البنكان قد توقعا سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة في يونيو القادم.وتلقى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بعض الدعم من بيانات أظهرت استقرار معدل التوظيف في الولايات المتحدة، وأشارت إلى عدم وجود سبب للتسرع في خفض الفائدة، وذلك بالتزامن مع حالة تأهب لاحتمال حدوث تصدعات محتملة في سوق العمل وسط تكيف الشركات مع السياسة التجارية الأمريكية.وأظهرت بيانات، أمس، ارتفاعاً في الوظائف غير الزراعية بأكثر من المتوقع في أبريل الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.وتعد تلك البيانات مؤشراً على بقاء سوق العمل في حالة توازن خلال شهر أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكبر رسوم جمركية منذ 100 عام، مما أدى إلى انخفاض الأسهم واضطراب سوق السندات قبل أن تعلق الإدارة العديد من تلك الرسوم حتى يوليو القادم.ووسط صمود سوق العمل واستمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2%، من المتوقع أن يلتزم صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بخطتهم المتمثلة في إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية حتى يظهر تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي.وأظهر تقرير الوظائف ارتفاع الأجور للساعة الواحدة 3.8%، مقارنة بالعام السابق وبنفس وتيرة ارتفاعها في مارس الماضي، وهو مستوى يأتي في نطاق ما يعتبره الاحتياطي الفيدرالي متسقاً مع هدف التضخم.وتراهن الأسواق حاليّاً على أن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى يوليو القادم لخفض أسعار الفائدة مجدداً مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى يونيو القادم.