أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن سياساته ستؤدي في نهاية المطاف إلى ازدهار الاقتصاد، مقراً في الوقت نفسه باحتمال حصول انكماش في المرحلة الأولى.وقال ترمب لشبكة «إن بي سي نيوز»: إنها مرحلة انتقالية، وأعتقد أن الأمور ستجري بشكل ممتاز، بحسب مقتطفات من مقابلة تبثها الشبكة بالكامل اليوم (الأحد).وسئل عن خطر حصول انكماش في الولايات المتحدة، فأجاب أن»أي شيء قد يحصل«.وأضاف: «لكنني أعتقد أننا سنشهد أعظم اقتصاد في تاريخ بلادنا، وأعتقد أننا سنشهد أكبر فورة اقتصادية في التاريخ».وتسجل الأسواق المالية اضطراباً منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، إذ باشر حرباً تجارية فارضاً رسوماً جمركية شاملة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، غير أن أسعار الأسهم عاودت الارتفاع، أمس، في «وول ستريت» بعد صدور تقرير حكومي بشأن البطالة والتوظيف تضمن بيانات أفضل مما كان متوقعاً.يذكر أن الأسهم الأمريكية انتعشت في آخر تداولات لها، ممحيةً الخسائر الحادة التي تكبّدتها عقب إعلان دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية في ما سماه «يوم التحرير» قبل شهر، وذلك بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل تجاوزت توقعات المحللين.وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية إضافة 177 ألف وظيفة خلال شهر أبريل الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 135 ألف وظيفة فقط، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبيرغ»، رغم أن الرقم شكّل انخفاضاً مقارنة بشهر مارس.وسجل مؤشر «S&P 500» ارتفاعاً بنسبة 1.5%، متجاوزاً مستوى إغلاق الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي خطة «التعريفات المتبادلة». ويمثل هذا الارتفاع اليومي التاسع على التوالي للمؤشر، وهو أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2004، وواحد من الأطول تاريخياً، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».