انتعشت الأسهم الأمريكية في آخر تداولات لها، ممحيةً الخسائر الحادة التي تكبّدتها عقب إعلان دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية في ما سماه «يوم التحرير» قبل شهر، وذلك بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل تجاوزت توقعات المحللين.وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية إضافة 177 ألف وظيفة خلال شهر أبريل الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 135 ألف وظيفة فقط، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبيرغ»، رغم أن الرقم شكّل انخفاضاً مقارنة بشهر مارس.وسجل مؤشر «S&P 500» ارتفاعاً بنسبة 1.5%، متجاوزاً مستوى إغلاق الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي خطة «التعريفات المتبادلة». ويمثل هذا الارتفاع اليومي التاسع على التوالي للمؤشر، وهو أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2004، وواحد من الأطول تاريخياً، وفقاً لتحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».وقال رئيس قسم الأبحاث العالمية في بنك باركليز أجاي راجادياكشا: «هذا الارتفاع يبدو مدفوعاً بتوقعات أن الأسوأ في ما يتعلق بالتعريفات قد مرّ». لكنه أضاف: «في الواقع، العكس هو الصحيح. الأسوأ لم يظهر بعد في البيانات. لم يظهر أي شيء حتى الآن».وكان المؤشر القياسي في «وول ستريت» قد تراجع بما يصل إلى 15% خلال أيام من التداول المضطرب عقب إعلان ترمب، مما أثار فوضى في الأسواق المالية العالمية.لكن أسواق الأسهم العالمية استعادت عافيتها إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مدعومة بمؤشرات على احتمال تراجع حدة التوترات التجارية، بما في ذلك تصريحات من وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، أكدت فيها أن واشنطن عبّرت أخيراً عن رغبة في الانخراط في محادثات بشأن التجارة.