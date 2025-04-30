كشفت البيانات المالية الأخيرة تراجعاً حاداً في أرباح عملاقي صناعة السيارات الألمانية (مرسيدس بنز، وفولكسفاغن) خلال الربع الأول من عام 2025، متأثرين بشكل رئيسي بضعف الأداء في السوق الصينية أكبر أسواق السيارات في العالم.

هذا الانخفاض يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها الصناعة في ظل تباطؤ الطلب وتشديد المنافسة.

ووفقاً لبيانات «مرسيدس بنز»، أعلنت الشركة أن أرباحها في الربع الأول من هذا العام تراجعت بنحو 43% إلى 1.73 مليار يورو، وانخفضت الإيرادات بنحو 7% إلى 33.2 مليار يورو، وذلك في ضوء تقلص المبيعات على مستوى العالم.

وبالنسبة للأعمال اليومية، أي قبل احتساب الفوائد والضرائب، تراجعت النتائج بنحو 41% إلى 2.29 مليار يورو بسبب الوضع الصعب.

وتتوقع الشركة أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات السيارات تأثير كبير على أرباحها هذا العام، ومع ذلك أوضحت المجموعة أن التأثير على الطلب لا يمكن تقييمه بشكل موثوق في الوقت الحالي نظرا إلى التطورات المتقلبة والتدابير المضادة المحتملة.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض المبيعات بنسبة 8% في الصين، حيث تأثرت السيارات الفاخرة مثل الفئة S بضعف الطلب الاستهلاكي وتزايد المنافسة من العلامات التجارية المحلية مثل BYD وNIO.

كما أثرت تقلبات أسعار صرف العملات وزيادة تكاليف الاستثمار في السيارات الكهربائية على الأداء العام.

من جانبها، سجلت «فولكسفاغن» انخفاضاً في الأرباح في الربع الأول من 2025، حيث أعلنت انخفاض الأرباح بنسبة قاربت 41% إلى 2.19 مليار يورو.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات السيارات بنسبة 6% في السوق الصينية، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ التحول نحو السيارات الكهربائية.

وكانت الشركة قدمت بالفعل أرقاما أولية حول أعمالها اليومية، كما أدت مشكلات خاصة مثل لوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، وإعادة هيكلة شركة البرمجيات المملوكة للمجموعة «كارياد»، ومخصصات معالجة فضيحة الديزل إلى تكاليف خاصة بلغت نحو 1.1 مليار يورو، وتسببت في انخفاض النتيجة التشغيلية بنحو 37% إلى 2.9 مليار يورو.

وأشار محللون إلى أن المنافسة المتزايدة من العلامات التجارية الصينية، التي تقدم تقنيات متقدمة بأسعار تنافسية، قد قلصت حصة الشركتين في السوق.

إلى جانب الضعف في السوق الصينية، تواجه «مرسيدس بنز» و«فولكسفاغن» تحديات أخرى، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المواد الخام والاستثمارات الكبيرة المطلوبة لتطوير السيارات الكهربائية.

وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية لـ«مرسيدس بنز» انخفاضاً بنسبة 22% في 2024، بينما تواجه «فولكسفاغن» صعوبات في تسويق طرازاتها الكهربائية مثل ID.3 وID.4 في ظل تباطؤ الإقبال العالمي على هذه الفئة. كما أن التوترات التجارية بين الصين والدول الغربية تضيف حالة من عدم اليقين إلى التوقعات المستقبلية.

وفي تصريح لرئيس «مرسيدس بنز» أولا كيلنيوس، أكد أن الشركة تعمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف لمواجهة التحديات الحالية، مع التركيز على إطلاق طرازات كهربائية جديدة مثل EQS 2025.

من جانبها، أعلنت «فولكسفاغن» خططاً لتوسيع شراكاتها مع الشركات الصينية لتعزيز وجودها في السوق، مع استثمارات إضافية في التقنيات الهجينة، ومع ذلك تتوقع الشركتان استمرار التحديات في 2025، مع هامش ربح متوقع يتراوح بين 6-8% لـ«مرسيدس بنز» و5-7% لـ«فولكسفاغن».