استقر سعر الذهب اليوم (الأربعاء) بعد أن خفّف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تأثير بعض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، وأشار إلى إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع عدد من الدول.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، تم تداول السبائك قرب 3316 دولاراً للأونصة، بعد انخفاض بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة، مع عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق بشكل عام.

ووقّع ترمب أمرين تنفيذيين يمنعان تراكم الرسوم الجمركية على السيارات المصنّعة في الخارج، كما خفّف من الرسوم على الأجزاء المستوردة التي تُستخدم في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة.

وتجاهل المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بما في ذلك ثقة المستهلك، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو خمس سنوات في أبريل، بسبب تزايد التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد وسوق العمل. كما انخفضت الوظائف الشاغرة الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر.

ودعمت هذا الارتفاع تدفقات قوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، إلى جانب مشتريات قوية من البنوك المركزية، ومؤشرات على وجود طلب نتيجة المضاربات في الصين، ما أضاف مزيداً من الزخم للارتفاع الذي تجاوز 25% منذ بداية العام.

وقال ترمب، خلال فعالية خارج مدينة ديترويت، إن مسؤولين من الصين والهند وفرنسا يتواصلون مع الولايات المتحدة لعقد صفقات تجارية، رغم أن بكين نفت وجود مفاوضات مع واشنطن.

كما جدّد الرئيس انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واعتبر أرقام التضخم المرتفعة أخباراً زائفة، وذلك خلال تجمع بمناسبة مرور 100 يوم على توليه المنصب.