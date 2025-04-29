توقعت نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، صباح مشالي، ألا تقل استثمارات مشروع تصدير مصر للكهرباء من الطاقة المتجددة إلى إيطاليا عن 15 إلى 20 مليار دولار.

وقالت مشالي لـ«CNN» الاقتصادية على هامش مؤتمر عُقد لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم (الثلاثاء)، إن تصدير الطاقة المتجددة سيكون عبر كابل بحري بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط.

وأوضحت نائبة وزير الكهرباء المصرية، أن حكومة بلادها انتهت أخيراً من الدراسات المبدئية التي جاءت واعدة بشكل كبير، وهي الآن بصدد الدراسات التفصيلية التي ستوضح حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع، الذي لن يقل عن 15 إلى 20 مليار دولار، نظراً لضخامة المشروع.

ومنذ أيام وافق مجلس الوزراء المصري على توقيع اتفاق تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية، لاستكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا من خلال كابل بحري.

وقالت مشالي إن قطاع الطاقة المتجددة في مصر واعد للغاية ومصر تعمل على رفع حصة الطاقة المتجددة من الطاقة المنتجة سنوياً.

وبدأت مصر خطة لخفض الوقود والغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء منذ أكتوبر الماضي، وقالت مشالي إن الخفض جاء عبر رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أنه منذ أكتوبر 2024 حتى الآن وفرت مصر نحو 7.7 مليار جنيه بسعر الوقود المدعوم، وإذا حسبنا بالأسعار العالمية فقد يصل المبلغ إلى 23 مليار جنيه.