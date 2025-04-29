أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين اليوم (الثلاثاء) أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تريد تزويد الشركات التي تتطلع إلى الانتقال للولايات المتحدة بالنفقات الكاملة للمصانع ومشتريات المعدات وجعلها بأثر رجعي حتى 20 يناير الماضي.وأكد بيسنت، أن الصين قد تفقد 10 ملايين وظيفة في وقت قصير بسبب الرسوم الجمركية، وأن بكين ستدرك بمرور الوقت أن الرسوم الصينية المضادة غير مستدامة.وأشار بيسنت إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين غير مستدامة على المدى الطويل. وأفاد أنه حتى في حال خفض التعريفات الجمركية إلى النصف، فقد تفقد الصين حوالى 5 ملايين وظيفة.وتدرس الإدارة الأمريكية مراجعة شاملة للسياسات الجمركية بعد فرض رسوم بنحو 145% على الواردات الصينية.وتقول إدارة ترمب إن الهدف من تلك الرسوم كان حماية الصناعات الأمريكية.في سياق متصل، أوضح وزير التجارة هوارد لوتنيك، في بيان من البيت الأبيض «أن ترمب يبني شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء».وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تُصنّع محلياً، بينما تُتيح فرصة للمصنعين الذين عبروا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي.وكانت شركات لصناعة السيارات قد ذكرت، أمس، أنها تتوقع أن يخفف ترمب الرسوم الجمركية على السيارات قبل زيارته إلى ولاية ميشيغان، موطن كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية وأكثر من 1000 من موردي السيارات الرئيسيين.