تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو خمس سنوات في أبريل الجاري؛ لأن المخاوف المتزايدة من الرسوم الجمركية أثرت على التوقعات الاقتصادية.وقالت منظمة كونفرنس بورد اليوم (الثلاثاء) إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض 7.9 نقطة ليصل إلى 86.0 هذا الشهر، في أدنى قراءة منذ مايو 2020.وتراجع مؤشر الوضع الحالي، الذي يستند إلى تقييم المستهلكين لأوضاع الأعمال وسوق العمل الحالية، 0.9 نقطة ليصل إلى 133.5.كما انخفض مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل وأوضاع الأعمال وسوق العمل، 12.5 نقطة ليصل إلى 54.4، في أدنى مستوى منذ أكتوبر 2011، وأقل بكثير من 80، وهي النقطة التي تشير عادة إلى ركود اقتصادي قادم.وقالت الخبيرة الاقتصادية البارزة في المؤشرات العالمية في كونفرنس بورد ستيفاني جيشارد: «انخفضت ثقة المستهلك للشهر الخامس على التوالي في أبريل، حيث انخفضت إلى مستويات لم نشهدها منذ بداية جائحة كوفيد».ومن المتوقع أن تعلن الحكومة غداً، أن النمو الاقتصادي تباطأ بشدة في الربع الأول، وسط زيادة في الواردات مع تسابق الشركات لاستيراد السلع لتجنب ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية.وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشدة على الأرجح نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم والخوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، مما دفع بعض الأسر إلى خفض الاستهلاك للحفاظ على المدخرات.