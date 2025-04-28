تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، بقيادة شركات التكنولوجيا مع ترقب المستثمرين نتائج الأعمال الفصلية، في انتظار المزيد من التطورات حول الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترمب.وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3% أو 117 نقطة إلى 39996 نقطة، كما انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.75% أو 41 نقطة إلى 5483 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 1.25% أو 219 نقطة إلى 17161 نقطة.وانخفض سعر الصندوق الذي يتتبع أسهم العظماء السبعة «راوند هيل ماجنيفيسنت سفن» بنسبة 2% إلى 45.5 دولار، مع تراجع أسهم «إنفيديا» و«تسلا» و«مايكروسوفت» بنسبة 4% و3.6% و1.25%. ويترقب المستثمرون صدور نتائج أعمال 180 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500».وعلى العكس من أسهم أمريكا، أنهت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم، على ارتفاع، مع متابعة المستثمرين نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية. وصعد مؤشر «ستوكس 600» عند الإغلاق بنسبة 0.5%، مع تصدر قطاعات السفر والبنوك للمكاسب.وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.02% محققاً مكاسب للجلسة الـ11 على التوالي، في أفضل أداء له منذ أواخر 2019. كذلك ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5%، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.06%، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».أما مؤشر «آي بي إي إكس 35» الإسباني فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.75%، بعد أن أكد مشغل البورصة استمرار العمليات التجارية بسلاسة رغم انقطاع الكهرباء بشكل واسع النطاق في أنحاء البلاد.ودعمت معظم القطاعات مؤشرات الأسواق الأوروبية في وقت يترقب المستثمرون موجة من نتائج أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الكبرى في كل من أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع.وهذا الأسبوع، سيتجه التركيز نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في فرنسا وألمانيا المقرر صدورها الأربعاء، إلى جانب نتائج أرباح عدد من الشركات الكبرى مثل «إتش إس بي سي».