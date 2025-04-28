أنهت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم، على ارتفاع، مع متابعة المستثمرين نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية. وصعد مؤشر «ستوكس 600» عند الإغلاق بنسبة 0.5%، مع تصدر قطاعات السفر والبنوك للمكاسب.وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.02% محققاً مكاسب للجلسة الـ11 على التوالي، في أفضل أداء له منذ أواخر عام 2019. كذلك ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5%، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.06%، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».أما مؤشر «آي بي إي إكس 35» الإسباني فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.75%، بعد أن أكد مشغل البورصة استمرار العمليات التجارية بسلاسة رغم انقطاع الكهرباء بشكل واسع النطاق في أنحاء البلاد.ودعمت معظم القطاعات مؤشرات الأسواق الأوروبية في وقت يترقب فيه المستثمرون موجة من نتائج أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الكبرى في كل من أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع.وهذا الأسبوع، سيتجه التركيز نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في فرنسا وألمانيا المقرر صدورها يوم الأربعاء، إلى جانب نتائج أرباح عدد من الشركات الكبرى مثل «إتش إس بي سي».وفي أماكن أخرى، تباين أداء الأسواق الآسيوية مع تقييم المستثمرين تعهدات الصين بدعم الشركات المحلية، إضافة إلى تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.أما العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فقد تراجعت بشكل طفيف، في وقت ينتظر فيه المستثمرون ذروة موسم نتائج أرباح الربع الأول، إذ من المقرر أن تعلن أكثر من 180 شركة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها.