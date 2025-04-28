أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن إعفاءات الصين على بعض السلع الأمريكية تؤكد رغبتها في عدم التصعيد.وقال بيسنت أن الرئيس دونالد ترمب منخرط عن كثب في اتفاقات تجارية معدة خصيصاً بحسب كل دولة مع 18 شريكاً تجارياً مهماً، باستثناء الصين، لكن سيكون من المهم التوصل إلى اتفاقات من حيث المبدأ قريباً.وعندما سُئل بيسنت على قناة «فوكس نيوز» عما إذا كان يخطط للاتصال بنظيره الصيني لبدء مفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم، أجاب: «سنرى ما سيحدث مع الصين. هذا مهم. أعتقد أن هذا الوضع غير مستدام من الجانب الصيني؛ لذا ربما يتواصلون معنا يوماً ما».وأظهرت إخطارات لشركات، يوم الجمعة الماضي، أن الصين أعفت بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125%، وطلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يمكن أن تكون مستحقة للإعفاء، في أكبر مؤشر حتى الآن على قلق بكين من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية مع واشنطن.وتلك الخطوة أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصادين في العالم مستعدان لتهدئة الحرب التجارية والمخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية.وجاءت دراسة بكين لإعفاءات أوسع لعشرات القطاعات بعد تخفيف واشنطن حدة لهجتها مما دفع الدولار للارتفاع وكذلك أسواق الأسهم في هونغ كونغ واليابان.وقالت وزارة التجارة الصينية، الخميس الماضي، إنها عقدت اجتماعاً مع أكثر من 80 من الشركات الأجنبية والغرف التجارية لمناقشة أثر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاستثمارات والعمليات في البلاد.وستخفف الإعفاءات التي تدرسها بكين التكلفة على الشركات في الصين وستسمح بواردات أقل ثمناً للعديد من السلع مثل أشباه الموصلات والبتروكيماويات.كما ستخفف الضغط على الصادرات الأمريكية في وقت أظهرت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤشرات على رغبتها في التوصل لاتفاق مع بكين.