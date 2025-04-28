أعلنت وزيرة التجارة الفلبينية كريستينا روكي أن الفلبين ستسعى لخفض الرسوم الأمريكية إلى صفر من نسبة 17% التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق. وقالت روكي اليوم: «ما نأمله هو أن نحصل على ما هو أفضل لنا وهدفنا هو خفض الرسوم بحيث تكون لدينا ميزة تجارية». ومن المقرر أن تلتقي روكي بمسؤولين أمريكيين بقطاع التجارة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.وعرضت الفلبين شراء المزيد من المنتجات الزراعية من أمريكا، في الوقت الذي تسعى فيه لخفض الرسوم الجمركية المعلنة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن أخيراً، أن الولايات المتحدة سيكون لديها اتفاق تجاري عادل مع الصين.وأوضح ترمب، في وقت سابق، أنه يعتزم أن يكون لطيفاً للغاية مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن الرسوم الجمركية ستنخفض إذا توصل البلدان إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه قد يتراجع عن موقفه المتشدد تجاه بكين في ظل تقلبات السوق.من جهته، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن من المحتمل أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين لتراوح ما بين 50 و65%.وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت: «المواجهة الجمركية مع الصين غير قابلة للاستمرار»، متوقعاً حدوث خفض للتصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.من ناحيتها، أكدت الصين، أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن حول الرسوم الجمركية.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غوو جياكون: «الصين أشارت منذ البداية إلى أن أي طرف لن يخرج منتصراً في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية».