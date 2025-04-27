أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، اليوم، أن محادثاته مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن لم تتناول قضية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.وقال بيسنت في تصريحات لقناة «إيه.بي.سي»: «تواصلتُ مع نظيري الصيني لكن النقاش ركز أكثر على القضايا التقليدية مثل الاستقرار المالي والتحذيرات المبكرة التي تحيط بالاقتصاد العالمي، ولا أعلم إن كان الرئيس ترمب قد تحدث مع الرئيس شي جين بينغ».وكان رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي في البيت الأبيض كيفين هاسيت قد أعلن، أخيراً، أن عدد الدول التي تواصلت مع بلاده وأبدت رغبتها في إجراء مفاوضات حول الرسوم الجمركية قد ارتفع إلى 130 دولة.وقال هاسيت في مقابلة مع قناة «سي إن إن»: «في الوقت الحالي، توجد 130 دولة تواصلت معنا، ونجري مفاوضات مع هذه الدول».وأشار هاسيت إلى أن الولايات المتحدة خفضت الرسوم الجمركية على الدول المذكورة إلى 10%. وذكر أن هناك عملية جارية لحل النزاعات التجارية مع الصين، لكنها في بدايتها.وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»: «إستراتيجية الرئيس ترمب وإدارته في التعامل مع الملف في التجارة الخارجية بدأت تظهر، كانت ثمة شكوك حول ما سيفعله بشأن التجارة وغيرها من الموضوعات وبات الأمر واضحاً، بعد فرض رسوم على عدد من الدول ثم تأجيلها مرة أخرى».وأوضح أن المفاوضات بين أمريكا والدول الأخرى بشأن الرسوم الجمركية متوقع أن تنتهي عند فرض رسوم بواقع 10% في نهاية المدة المحددة بـ90 يوماً لتشمل التي فُرضت عليها رسوم بمعدلات كبيرة تصل 50% حالياً، إذ إن هذه المعدلات عبارة عن كروت تفاوض، وقد بدأت المفاوضات مثمرة من وجهة النظر الأمريكية.وتوقع أن تصل أمريكا إلى رسوم جمركية أساسية تبلغ 10% على جميع دول العالم باستثناء نحو خمسة شركاء تجاريين للولايات المتحدة يمثلون النصيب الأكبر للعجز التجاري لدى الولايات المتحدة.وأضاف: «الموضوع مع الصين لن يستمر بالطريقة التي انتهجها ترمب الذي بدأ استثناء الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية، ما يمثل نحو 25% من حجم واردات أمريكا من الصين».