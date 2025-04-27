أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس، اليوم، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستبرمان اتفاقاً يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة، وأن المحادثات مستمرة خلال مطلع الأسبوع. وأضاف والتس في برنامج «صنداي مورننج فيوتشرز» على شبكة «فوكس نيوز»: «اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا سيُبرم قريباً».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف أخيراً، أن أوكرانيا والولايات المتحدة قد توقعان اتفاق المعادن والتعاون الاقتصادي الذي يتفاوضان بشأنه الأسبوع القادم. وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «لدينا اتفاق المعادن، وأعتقد أنه سيتم توقيعه».وأعلن النائب الأول للرئيس الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفبيريدنكو أن كييف وواشنطن وقعتا مذكرة إعلان نوايا باعتبارها خطوة أولية نحو إبرام اتفاق بشأن استغلال المعادن في أوكرانيا.وكتبت سفبيريدنكو على منصة التواصل الاجتماعي إكس: «يسعدنا أن نعلن التوقيع مع شركائنا الأمريكيين على مذكرة النوايا التي تمهد الطريق أمام اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار أوكرانيا».ونشرت الحكومة الأوكرانية مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق، ويكشف النص تفاصيل قليلة بما في ذلك الشروط المالية.ويسعى ترمب إلى إبرام اتفاق يسمح للولايات المتحدة بامتيازات تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية والمعادن المهمة في أوكرانيا، وصوّر ذلك على أنه رد لمساعدات عسكرية قدمتها واشنطن لكييف في عهد الرئيس السابق جو بايدن.يذكر أن وفداً من أوكرانيا سافر إلى واشنطن قبل أيام لإجراء مفاوضات بعد أن عرضت إدارة ترمب اتفاقاً جديداً موسعاً.وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت: «ما زلنا نعمل على التفاصيل، وإن التوقيع قد يتم بحلول يوم الجمعة القادم». وأضاف: «هو إلى حد كبير ما اتفقنا عليه سابقا، حين كان الرئيس الأوكراني هنا، توصلنا لمذكرة تفاهم، وانتقلنا مباشرة إلى الاتفاق الكبير، وأعتقد أنه اتفاق من 80 صفحة، وهذا ما سنوقعه».