ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في آخر جلسة لها، لكنها تكبدت خسائر أسبوعية؛ بسبب الضغوط الناجمة عن توقعات السوق بحدوث فائض في المعروض، فضلاً عن حالة الضبابية التي تكتنف مصير محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً إلى 66.87 دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل خسارة أسبوعية بواقع 1.6%. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً إلى 63.02 دولار للبرميل، وسجل انخفاضاً أسبوعياً قدره 2.6%.وأعفت الصين بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية المرتفعة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية بين البلدين ربما تهدأ، لكن بكين سارعت إلى نفي تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك مفاوضات جارية.وقال المحلل لدى ساكسو بنك أولي هانسن: «يرى المتعاملون الآن أن تحقيق المزيد من المكاسب (في أسعار النفط الخام) أمر غير مرجح في الأمد القريب؛ بسبب استمرار الحرب التجارية بين كبار المستهلكين في العالم والتكهنات بأن تحالف أوبك+ ربما يسرع وتيرة زيادات الإنتاج اعتباراً من يونيو القادم».وهبطت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعد أن أثارت الرسوم الجمركية مخاوف المستثمرين حيال الطلب العالمي ووجود عمليات بيع في الأسواق المالية.من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سيكون لديها اتفاق تجاري عادل مع الصين.وأوضح ترمب، في وقت سابق، أنه يعتزم أن يكون لطيفاً للغاية مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن الرسوم الجمركية ستنخفض إذا توصل البلدان إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه قد يتراجع عن موقفه المتشدد تجاه بكين في ظل تقلبات السوق.وبين مسؤول في «البيت الأبيض»، أن من المحتمل أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين لتراوح ما بين 50 و65%.وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «المواجهة الجمركية مع الصين غير قابلة للاستمرار». متوقعاً حدوث «خفض للتصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم».