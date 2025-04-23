أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أن الولايات المتحدة سيكون لديها اتفاق تجاري عادل مع الصين.وأوضح ترمب، في وقت سابق، أنه يعتزم أن يكون لطيفاً للغاية مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن الرسوم الجمركية ستنخفض إذا توصل البلدان إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه قد يتراجع عن موقفه المتشدد تجاه بكين في ظل تقلبات السوق.من جهته، أوضح مسؤول في «البيت الأبيض»، اليوم، أن من المحتمل أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين لتراوح ما بين 50 و65%.وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: «المواجهة الجمركية مع الصين غير قابلة للاستمرار». متوقعاً حدوث «خفض للتصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم».من ناحيتها، أكدت الصين، اليوم، أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن حول الرسوم الجمركية.وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، غوو جياكون: «الصين أشارت منذ البداية إلى أن أي طرف لن يخرج منتصراً في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية».وكان صندوق النقد الدولي قد خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 بمقدار نصف نقطة مئوية، من 3.3% إلى 2.8%. وتُعد هذه من المرات النادرة التي يجري فيها خفض بهذا الحجم، إذ سبق أن حدث ذلك خلال «جائحة كوفيد» والأزمة المالية العالمية.وحذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تزايد مخاطر الركود الاقتصادي العالمي إذا استمرت حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب التجارية.وقالت جورجيفا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «التهديدات بالرسوم الجمركية خلقت حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، ما يصعّب على الشركات والمستهلكين اتخاذ قراراتهم»، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى ضرر ذاتي يندم عليه الجميع.وأشارت جورجيفا إلى أنه في حال تم التوصل إلى حل سريع للتوترات التجارية، فقد يتحسن أداء الاقتصاد العالمي، أما إذا استمرت الأزمة، فستزداد احتمالات التباطؤ وربما الركود.