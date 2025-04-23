أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الأربعاء)، أن الرسوم الجمركية «تضرّ» بنظام التجارة العالمي متعدد الأطراف، لدى استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عنه قوله لعلييف إن الرسوم الجمركية والحروب التجارية «تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان وتضر بنظام التجارة متعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي».

فيما حضّ وزير الخارجية الصيني كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، على التعاون لحماية التجارة الدولية، في حين تنخرط بكين في حرب جمركية شرسة مع واشنطن.

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأنّ الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 145% والتي فرضها على الصين هي بالفعل «مرتفعة للغاية» وسوف «تنخفض بشكل كبير».

وقال الرئيس الجمهوري إن هذه الرسوم «لن تبقى قرب هذا العدد على أي حال»، لكنها بالمقابل «لن تعود إلى الصفر».

وتوقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، أن تتراجع وتيرة التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين، في حين أعلن الرئيس دونالد ترمب أن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على الصادرات الصينية إلى بلاده ستنخفض بشكل «كبير».

وخلال اجتماع مغلق في واشنطن نظّمه مصرف «جي بي مورغان تشيس»، أكد بيسنت أن الوضع التجاري الحالي بين واشنطن وبكين غير قابل للاستمرار بالنسبة لكلا الطرفين، بحسب ما أفاد أحد الحاضرين بوكالة فرانس برس.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 145% على وارداتها من المنتجات الصينية، ورسوما جمركية انتقامية بنسبة 125% فرضتها الصين على وارداتها من السلع الأمريكية.