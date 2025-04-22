سجلت عملة «بيتكوين» ارتفاعاً جديداً لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس الماضي، في مؤشر على بدء انفصالها عن الحركة المتزامنة مع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لتتجه نحو أداء يشبه الذهب كملاذ آمن.وجاء ذلك بعد أن ارتفعت «بيتكوين» بنحو 20% منذ السابع من أبريل الجاري، متجاوزة تأثير التراجع المؤقت الذي أعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية المتبادلة.وتشير التوقعات إلى أن اختراق «بيتكوين» مستوى 88 ألفاً و800 دولار قد يفتح المجال أمام موجة صعود جديدة نحو مستويات تراوح بين 92 ألفاً و94 ألف دولار؛ ما قد يعزز ثقة المستثمرين مجدداً بسوق العملات الرقمية.وكان سعر «بيتكوين» قد قفز أخيراً إلى أعلى مستوياته منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية في الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي وصفه بـ«يوم التحرير»، وسط تراجع في قيمة الدولار، وتجدد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وأخيراً، صعدت أكبر العملات المشفّرة من حيث القيمة السوقية بنحو 3% لتتجاوز 87600 دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». وبذلك تكون «بيتكوين» قد عوّضت معظم الخسائر التي تكبّدتها منذ إعلان ترمب التعريفات الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل وتسببت في اضطرابات بالأسواق العالمية.وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2024، وتراجع العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية، بعدما أثار تصريح مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت بأن ترمب يدرس إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مخاوف بشأن تدخل سياسي محتمل في السياسة النقدية.وتزامن تعافي «بيتكوين» مع صعود أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، في إشارة إضافية إلى تزايد توجه المستثمرين نحو الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً، وأداة تحوّط ضد التضخم.