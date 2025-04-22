شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً، اليوم، مع سعي المستثمرين لتعويض الخسائر الحادة التي منيت بها الأسواق في الجلسة السابقة، بعد أن أثّرت تصريحات الرئيس دونالد ترمب المنتقدة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على معنويات السوق.وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 677 نقطة، أي بنسبة 1.8%، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.9%.وسجلت أسهم عدد من الشركات الكبرى مكاسب ملحوظة، إذ ارتفعت تسلا بنسبة 3% قبيل إعلان نتائجها للربع الأول، وقفزت نتفليكس بنسبة 4%، بينما صعدت ميتا وأمازون بنسبة 1% و2% على التوالي. وبرز سهم شركة 3M الصناعية بارتفاعه 6% بعد إعلان أرباح تجاوزت التوقعات، ما دعم أداء مؤشر داو جونز، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».وجاءت مكاسب اليوم عقب جلسة عنيفة، أمس، شهدت خلالها الأسواق تراجعاً حاداً، إذ خسر داو جونز أكثر من 970 نقطة، وانخفض مؤشرا S&P 500 وناسداك بأكثر من 2%، في رابع جلسة خسارة متتالية للمؤشرين الأخيرين.وتعززت حالة عدم اليقين في الأسواق بعد أن نشر ترمب على منصة «تروث سوشيال» منشوراً قال فيه إن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ إذا لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، واصفاً باول بأنه «السيد المتأخر دائماً» و«خاسر كبير». كما ألمح الأسبوع الماضي إلى احتمال «إقالة» باول، وهي خطوة غير مسبوقة قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت إن الفريق الرئاسي يدرسها، بينما أكد باول أنه لا يمكن إقالته قانونياً، وأنه ينوي الاستمرار في منصبه حتى نهاية ولايته في مايو 2026.وتأتي هذه التقلبات الحادة في الأسواق على خلفية إعلان ترمب فرض تعريفات جمركية «متبادلة» مطلع أبريل، ما أدى إلى تراجع المؤشرات الثلاثة بأكثر من 9% منذ ذلك الحين.