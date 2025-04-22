خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي 0.5% لعام 2025 لتصبح 2.8%، وكذلك خفضها 0.3% لعام 2026 لتصل إلى 3%.وكشف الصندوق عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2025، بالخفض بنسبة 0.9% لتبلغ 1.8% والاقتصاد الصيني 0.6% لتصبح 4%، ومنطقة اليورو بنحو 0.2% لتسجل 0.8%.وخفض توقعات نمو التجارة العالمية 1.5% في 2025 ونحو 0.8% في 2026 لتسجل 1.7% و2% على الترتيب.وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال العامين الحالي والقادم، في ظل التغيرات المستمرة في سوق الطاقة العالمي.ووفقاً لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 15.5% في عام 2025، ليبلغ متوسط سعر البرميل نحو 66.94 دولار.أما في عام 2026، فمن المرجح أن يستمر الانخفاض لكن بوتيرة أبطأ، بنسبة تقدر بـ 6.8%، ليصل سعر البرميل إلى 62.38 دولار، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 79.17 دولارًا في عام 2024.وتعكس هذه التوقعات حالة من التباطؤ في الطلب العالمي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.